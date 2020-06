Trzy ważne drogowe remonty w Pabianicach. Najnowsze zdjęcia i postęp prac

Kilińskiego i Jutrzkowicka

Do końca sierpnia ma potrwać przebudowa fragmentu ulicy Kilińskiego (od ul. Grobelnej do rzeki Pabianki) oraz wzdłuż cmentarza i dalej ul. Jutrzkowickiej aż do ul. Świetlickiego). Przy skrzyżowaniach z ulicami Moniuszki i Świetlickiego powstały ronda.

- Zaawansowanie robót wynosi obecnie ok 66%. Wykonano prawie 1,6 km jezdni w warstwie bitumicznej i ok 50% chodników. Drogowcy układają teraz konstrukcję jezdni na odcinku ul. Kilińskiego od mostu do ok. 150 metrów przed ulicą Świetlickiego – mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Linia 41

Wkrótce ruszyć ma kolejny etap modernizacji linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach i Ksawerowie. W Pabianicach przebudowane będzie torowisko na głównej ulicy, czyli Łaskiej, Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej, a także sama ulica Zamkowa, Stary Rynek i Warszawska, gdzie powstanie wspólny pas autobusowo – tramwajowy.