Tygodniowy przegląd prasy 28.05.2023: Pabianice, 21.05-27.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Pabianic

Brytyjski kolarz Lukas Nerurkar został zwycięzcą 2. etapu ORLEN Wyścigu Narodów, z Hatvan do Bükkszentkereszt, liczącego 152 km. Drugi linię mety minął Antonio Morgado z Portugalii, a trzeci Austriak Alexander Hajek. Najlepszy z Polaków - Kacper Smreczek został sklasyfikowany na odległym, 36. miejscu. Lider po pierwszym etapie, Duńczyk Nikolaj Mengel stracił do triumfatora z Wysp Brytyjskich aż 41 sekund, ale utrzymał prowadzenie w wyścigu. To już koniec ścigania na Węgrzech - jutro etap na Słowacji, ze starodawnego miasteczka Levoca, z metą w Strbskim Plesie, u podnóża Tatr.