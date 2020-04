W maseczce i z bronią w ręku napadł na Żabkę, sterroryzował ekspedientkę, ukradł pieniądze i uciekł

Do rozboju doszło w niedzielę późnym wieczorem. Około godz. 22 do wspomnianej Żabki wszedł wysoki, szczupły mężczyzna. Wewnątrz sklepu nie było nikogo oprócz ekspedientki. Zakapturzony klient miał przy sobie pistolet (albo też przedmiot przypominający broń), którą po wejściu do sklepu wyciągnął i zaczął grozić sprzedawczyni. Bandyta wszedł za ladę sklepową i zażadał wydania gotówki z kasetki. Przerażona ekspedientka zeszła mu z drogi, złodziej zabrał całodzienny utarg sklepowy (policja nie ujawnia, ile zrabował), gotówkę upchną w podręcznej torbie i wybiegł.

Z relacji świadków wynika, że bandzior uciekł piechotą. Policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widać, jak wyglądał przestępca.

- Jak wynika z materiałów sprawcą był młody, wysoki (ok. 175-180 cm wzrostu) mężczyzna, szczupłej budowy ciała. Ubrany w bluzę z kapturem koloru czarnego, czarne obcisłe spodnie oraz czarne buty typu sportowego i torbę typu listonoszka, na twarzy maseczka koloru czarnego na twarzy - inf. asp. Ilona Sidorko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.