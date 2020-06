W Pabianicach wreszcie będzie można pójść do kina. Obowiązuje reżim sanitarny!

Od 6 czerwca pabianiczanie będą za to mogli wybrać się do kina Tomi. Placówka jest już przygotowana na otwarcie. Jak trzeba będzie zachowywać się w kinie? Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Od 6 czerwca kina w Polsce mogą być otwarte. Nie wszystkie jednak planują zrobić to już 6 czerwca - nie zdecydowało się na to m.in. kino Helios, które znajduje się również w Pabianicach.

Przed podejściem do kasy kina lub baru trzeba będzie dezynfekować dłonie. Trzeba to zrobić także przed wejściem do kina i wyjściem z toalety (dostępne będą płyny do dezynfekcji).

Wszystkie osoby przebywające na terenie kina musza nosić maseczki. Trzeba także zachować dystans 2 metrów, np. podczas opuszczania widowni.

W toaletach nie będzie suszarek tylko ręczniki papierowe.

Kino zachęca, aby kupować bilety przez internet, a płacić w kinie, np. w bufecie, kartą płatniczą.

Obsługa kina tak wyznaczy miejsca na widowni, aby zachowany był dystans.

"Godziny rozpoczęcia seansów, w zależności od frekwencji mogą ulec niewielkim opóźnieniom ze względu na dezynfekcję widowni po każdym seansie" - zaznacza Kino Teatr Tomi.

Ceny biletów obniżono do 15 zł.

W pierwszy dzień otwarcia będzie można zobaczyć filmy: "Sonic. Szybki jak błyskawica" godz. 10 i 16.30, "Naprzód" godz. 12 i 17, "Niewidzialny człowiek" godz. 14 i 18.30, "Małe kobietki" godz. 14.30 i 19, "Sala samobójców. Hejter" godz. 20.45.