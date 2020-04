W Pabianicach zamknięta będzie ulica Kilińskiego. To kolejny etap przebudowy drogi

Utrudnienia od poniedziałku

Od 27 kwietnia przebudowa drogi wojewódzkiej numer 485 wejdzie w kolejny etap. W Pabianicach przebudowa dotyczy dwóch fragmentów ulic - Kilińskiego i Jutrzkowickiej.

W poniedziałek około godz. 13 zamknięte zostanie 50 metrów ulicy Kilińskiego w okolicy rzeki Pabianki. Ulice Kilińskiego i Jutrzkowicka od ul. Grota Roweckiego do ul. Świetlickiego będą jednokierunkowe.

Dla kierowców zamknięta zostanie ul. Mariańska (będą nią jeździć tylko autobusy, taksówki i kierowcy docelowo).

Ul. Grobelna znów będzie dwukierunkowa.

Ulice Świętokrzyska i Piękna będą jednokierunkowe.

Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i 3 Maja ma działać tymczasowa sygnalizacja świetlna.

Z Pabianic do Bełchatowa objazd będzie poprowadzony ulicami: Zamkową, Stary Rynek, Warszawską, 3 Maja, 20 Stycznia, Nawrockiego, Świetlickiego do ul. Jutrzkowickiej. Z Bełchatowa w kierunku Pabianic objazd poprowadzono ulicami: Świetlickiego, Nawrockiego, 20 Stycznia, 3 Maja, Warszawską, Stary Rynek do ul. Zamkowej.