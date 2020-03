W Pabianicach zamknięty będzie przejazd kolejowy przez ul. Torową - objazdy i utrudnienia

Od czwartku 12 marca zamknięty będzie przejazd kolejowy przez ulicę Torową. Utrudnienia mogą potrwać nawet 2 tygodnie.

Zmiany tras autobusów

Od 12 marca autobusy pojadą zmienionymi trasami:

- autobusy linii 260 i 262 z Waltera-Jankego bez zmian dojadą do ulicy Zamkowej, a dalej pojadą ulicami: Wspólną, Karniszewicką, Torową do ulicy Wspólnej i następnie stałą trasą do Kudrowic

- dla autobusów linii 262 zmiana trasy obowiązuje również przeciwnym kierunku

- dla autobusów linii 260 zmiana dotyczy wyłącznie podanego kierunku

Nowe przystanki

- w kierunku Kudrowic autobusy zatrzymają się na dodatkowych przystankach: Wspólna/Karniszewicka, Karniszewicka 111, Karniszewicka/GS

- w kierunku Waltera-Jankego zatrzymają się na dodatkowych przystankach: Karniszewicka/Urząd Gminy, Karniszewicka/Żytowicka, Karniszewicka/Wspólna

Poprzednie zamknięcie przejazdu miało miejsce we wrześniu 2019 r. - powodowało to duże utrudnienia w ruchu, również dla pieszych.