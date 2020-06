W Pabianicach zamknięty będzie przejazd kolejowy przez ul. Torową

Przejazd nieczynny

Od 22 czerwca (poniedziałek) o godz. 8 zamknięty zostanie przejazd drogowo - kolejowy przez ulicę Torową. Nie przejadą nim autobusy, ale także samochody, nie przejdą też piesi.

- Kierownik budowy poinformował, że ze względów bezpieczeństwa przejazd będzie zamknięty zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego z uwagi na duże zintensyfikowanie maszyn budowlanych i pracowników w jednym miejscu roboczym, poruszające się po sąsiednich torach pociągi osobowe i towarowe, a także wyłączone rogatki zamykające przejazd - tłumaczy Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Wykonawca, czyli ZUE S.A., zapewnia, że przejazd będzie zamknięty do 28 czerwca (niedziela). Ale termin zamknięcia może zostać skrócony lub wydłużony.

Objazdy

Objazdem pojadą autobusy linii 260 i 262.

Z pętli przy ul. Waltera-Jankego dojadą do ulicy Zamkowej, a dalej pojadą ulicami: Wspólną, Karniszewicką, Torową do ulicy Wspólnej i wrócą stałą trasą do Kudrowic.