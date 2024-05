W tych lokalach wyborczych w Pabianicach oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w Pabianicach - lista

Dom Kultury „BARAK” PSM

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego

Lokal Związku Nauczycielstwa Polskiego

Młodzieżowy Dom Kultury

Ochotnicza Straż Pożarna

Przedszkole Miejskie nr 13

Przedszkole Miejskie nr 14

Przedszkole Miejskie nr 16

Przedszkole Miejskie nr 2

Przedszkole Miejskie nr 6

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Armii Krajowej

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Małgorzaty Kozery-Gliszczyńskiej

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Grzegorza Piramowicza

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie w wyborach do PE

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.