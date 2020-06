Wizyta Rafała Trzaskowskiego w Pabianicach ZDJĘCIA

O godz. 16.30 Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Pabianic na Starym Rynku.

Wcześniej z władzami miasta, prezydentem Grzegorzem Mackiewiczem i starostą Krzysztofem Haburą rozmawiali w restauracji w Fabryce Wełny.

- Rozmawialiśmy o problemach, które nas łączą, bo jako prezydenci miast spotykamy się z tymi samymi problemami. Mieliśmy okazję przekazać sobie to, z czego jesteśmy dumni w naszych miastach, ale również podzielić się bolączkami i oczekiwaniami. Chciałem podziękować panu Trzaskowskiemu, że zdecydował się przyjechać do Pabianic, miasta, którego problemy wspólnie chcemy rozwiązywać - mówił Grzegorz Mackiewicz.

Dziękuję za ciepłe przyjęcie i ponad 5,5 tys. podpisów w Pabianicach. Zostawmy z tyłu kłótnie i podziały, bo przecież Polska jest jedna. To czas postawić na dobre emocje, na to, co razem możemy budować. Trzy najważniejsze filary to inwestycje za rogiem, czyste powietrze i równe szanse na rynku pracy – przemawiał do pabianiczan Rafał Trzaskowski.