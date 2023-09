Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Konstantynowie Łódzkim Redakcja Naszemiasto.pl

Lista lokali wyborczych w Konstantynowie Łódzkim Karolina Misztal

W tym roku powstaną nowe lokale wyborcze. Będą one czynne od godziny 7:00 do 21:00. Masz zamiar zagłosować, ale nie wiesz, jaki jest adres Twojego lokalu wyborczego? Warto sprawdzić, gdzie możesz oddać swój głos. W Konstantynowie Łódzkim do dyspozycji wyborców jest pewna liczba lokali wyborczych. W którym Ty możesz oddać głos? Warto pamiętać, że każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować tylko w jednym z nich. Sprawdź adresy lokali wyborczych w Konstantynowie Łódzkim.