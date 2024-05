Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Lokale wyborcze w Konstantynowie Łódzkim. Gdzie głosować?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Lokale wyborcze w Konstantynowie Łódzkim - lista

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim

Konstantynowskie Stowarzyszenie Śpiewaczo-Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Konstantynowie Łódzkim

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa w Konstantynowie Łódzkim

Przedszkole nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim

Przedszkole nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego w Konstantynowie Łódzkim

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Głosowanie w wyborach europejskich

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.