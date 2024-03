Wycieczki rowerowe do 35 km od Pabianic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 30 - 31 marca?

Rowerem z Pabianic

Dla miłośników Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej proponujemy kolejną, drugą trasę lasami tych leśnych kompleksów. Pokonanie jej wymaga znacznego wysiłku i proponujemy ją dla osób przygotowanych kondycyjnie. Znaczna jej część prowadzi piaszczystymi odcinkach i w niektórych miejscach zmuszeni będziemy prowadzić rowery. Proponujemy zatem szersze opony. Tereny te są bardzo ładne krajobrazowo. Las, obcowanie z jego ekosystemem sprawia wiele radości. Na trasie wycieczki odwiedzimy Studzianki Pancerne, w okolicach których w sierpniu 1944r doszło do bitwy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i radzieckiej 8 Armii 1 Frontu Białoruskiego z dwiema niemieckimi dywizjami pancernymi w tym ze słynną Dywizją Pancerno Spadochronowa "Herman Göering" i niemiecką Dywizją Grenadierów. Przejeżdżać będziemy przez ładnie położoną od strony rzeki Radomki wioskę Chodków i dalej jechać będziemy szlakiem bojowym 31. Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich staczającym walki z Niemcami we wrześniu 1939r. W końcowym etapie trasy przez Kozienicki Park Krajobrazowy powrócimy na szlak czerwony i jechać będziemy wzdłuż historycznego traktu - "Gościńcem Królewskim". Mijać będziemy rezerwaty: "Zagożdżon", " Ponty" i "Ciszek". Nawiguj

