Wylicytuj mural od KRUKA - dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Znany pabianicki artysta Adam Wirski "KRUK" przyłączył się do zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wylicytowania jest bowiem voucher na mural namalowany przez KRUKA.

- To voucher na prywatny, wasz osobisty mural o powierzchni 10 m kw. Licytacja vouchera odbędzie się podczas finału 12 stycznia między godziną 18 a 18.30, zaraz po licytacji koszulek ZWIK - poinformował artysta na swoim fb.

Cena wywoławcza to 1 tys. zł.