Pacjentka z objawami wirusa trafiła do szpitala w Łodzi

Kobieta, przebywająca w hotelu Double Tree by Hilton, we wtorek (28 stycznia) trafiła do szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego z objawami zakażenia koronawirusem. Wobec pacjentki (turystki o azjatyckich rysach pochodzącej prawdopodobnie z USA) zastosowano specjalne procedury epidemio...