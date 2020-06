Bez maseczek, bez dezynfekcji - tak wygląda zniesienie limitu w sklepach ZDJĘCIA

Od soboty 30 maja w sklepach zniesiono limity. Na powietrzu nie trzeba także nosić maseczek ochronnych chyba, że nie da się zachować dystansu 2 metrów.

Obowiązek noszenia maseczek nadal funkcjonuje w sklepach. Trzeba także zachowywać dystans społeczny. Mieszkanka Pabianic wybrała się do Portu Łódź na zakupy, aby oddać zamówione przez internet spodnie. Chciała także zakupić doniczkę w Ikei. To, co zobaczyła, przeraziło ją.

Wiele osób maseczkami zasłaniało jedynie usta, ale część klientów nie miała ich w ogóle. Przykładu nie dawali nawet pracownicy sklepów czy ochrona. Nawet wśród tych osób widać było nieprawidłowe noszenie masek, z odsłoniętym nosem.

Na korytarzach galerii ludzie siadali na siedziskach, na których obowiązuje zakaz siadania. A dzieci jeździły w zakupowych wózkach.

- Jedna z mam stała w kolejce w sklepie z rzeczami do domu, kolejka ciągnęła się przez cały sklep. Dzieci siedziały w wózku, ona zdjęła maseczkę. Dopiero blisko kasy mama założyła maskę, a córce pozwała się nią bawić. Synek kichał - relacjonuje pabianiczanka. - Niektórzy w ogóle nie mieli masek lub trzymali je pod nosami. Dzieci wszystkiego dotykały. Fikcją są też płyny do dezynfekcji w sklepach. Klienci wchodzili do niektórych sklepów i w ogóle nie dezynfekowali rąk. Ale też obsługa zupełnie tego nie pilnowała. Widziałam jak klientka bez rękawiczek weszła do sklepu z odzieżą i wszystkiego dotykała.