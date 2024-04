Tygodniowy przegląd prasy 14.04.2024: Pabianice, 7.04-13.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Pabianic

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024. Z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą jasno wynika, kto uzyskał największe poparcie wyborców w powiecie pabianickim. Zobacz, kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych do rady powiatu.

W Pabianicach nie będzie emocji związanych z drugą turą wyborów. Prezydentem Pabianic ponownie został Grzegorz Mackiewicz i drugi raz z rzędu wybory wygrał już w pierwszej turze.

W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich?

Wybory samorządowe 2024. Trwa głosowanie w pierwszej turze wyborów samorządowych. Lokale wyborcze otwarte są od godziny 7 do 21. Do godziny 17 frekwencja w powiecie pabianickim wyniosła 38,23%. Najwięcej osób póki co poszło do głosowania w gminie Dłutów,