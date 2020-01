Budżet Pabianic na 2020 rok został ustalony ZDJĘCIA

Najwięcej pieniędzy pochłodznie Łódzki Tramwaj Metropolitalny Pabianice - Ksawerów, na który miasto przeznaczyło ok. 84 mln 257 tys. zł. To przebudowa torowiska w Pabianicach i Ksawerowie wraz z główną ulicą Pabianic. Kolejną dużą inwestycją będzie projekt Modernizacji Komunikacji Miejskiej, który pochłonie ponad 35 mln zł - w skład tej inwestycji wchodzi m.in. budowa zatok dla autobusów czy zakup wiat przystankowych. Przebudowa ulicy Warszawskiej od pętli Duży Skręt do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Widzewskiej to wydatek rzędu 6 mln 390 tys. zł.

Ponad 13 mln zł pochłonie projekt poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej w Pabianicach.

Na przebudowę dróg gminnych miasto chce przeznaczyć w tym roku tylko 1 mln zł. Realizowane będą również inwestycje, które wygrały ostatnią edycję budżetu obywatelskiego. Przy alejkach Parku Wolności zamontowane będzie nowe oświetlenie - 250 tys. zł, zakupiony zostanie dron dla strażników miejskich, który będzie badać czystość powietrza - 120 tys. zł, zrewitalizowany zostanie teren zielony przy ul. Konopnickiej 39 - 250 tys. zł.