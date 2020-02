E- recepty - będzie szkolenie dla pabianickich seniorów

Centrum Seniora w Pabianicach organizuje szkolenie dla seniorów, na którym będzie można poznać m.in. zasady działania e-recept, korzystania z e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta.

- Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Po przeprowadzonej prezentacji będzie możliwość założenia Profilu Zaufanego oraz zalogowania się do IKP - mówi Natalia Zgid z Centrum Seniora. - Seniorzy, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, mogą złożyć wcześniej wniosek o założenie profilu zaufanego za pośrednictwem strony internetowej: https://pz.gov.pl/pz/register. Do złożenia wniosku potrzebny jest telefon i adres mailowy. To znacznie przyspieszy proces zalogowania do IKP podczas czwartkowego spotkania.

Na spotkanie trzeba zabrać ważny dowód osobisty oraz telefon komórkowy. Odbędzie się ono 20 lutego o godz. 12 w siedzibie Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej.

- Na szkolenie obowiązują zapisy u pracowników centrum - dodaje Natalia Zgid.