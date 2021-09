Ekipa filmowa w Pabianicach. Niektóre ulice są pozamykane. Kręcą film "Pogrom 1905. Miłość i hańba"

Do 16 września pabianiczanie napotkają utrudnienia związane z przemieszczaniem się w okolicy "starówki". W tych dniach bowiem realizowane są zdjęcia do filmu historycznego Telewizji Polskiej „Pogrom 1905. Miłość i hańba”. Zamknięte zostały ulice: Kościelna, Szewska, Bóźniczna i Poprzeczna. Objazdem skierowano autobusy linii 3, 4 i 6.

Autobusy linii 3 z Dworca PKP jadą bez zmian do ul. 20 Stycznia, a następnie objazdem ulicami: Skargi, Sobieskiego, Warszawską do Konstantynowskiej i dalej stałą trasą do Sikorskiego. Autobusy linii 4, 6 z Waltera-Jankego jadą stałymi trasami do ul. 20 Stycznia, dalej objazdem ulicami: Skargi, Sobieskiego, Stary Rynek do Zamkowej, gdzie wracają na stałe trasy.

Zmiany tras obowiązują w obu kierunkach.

Pogrom 1905. Miłość i hańba to film historyczny, przedstawiający historię Polski i Polaków pod rosyjskimi zaborami. Poznajemy losy dwóch kobiet, które w świetle rewolucyjnych nastrojów i burzliwych wydarzeń pragną zmienić swoje dotychczasowe życie. ​W rolach głównych występują Sonia Mietielica („Stulecie Winnych”), Monika Krzywkowska („39 i pół tygodnia”), Piotr Nerlewski („Wojenne dziewczyny”). Zdjęcia do filmu rozpoczęły się 3 sierpnia i są realizowane w Łodzi Pabianicach, Poznaniu, Sosnowcu, Radomiu oraz w Warszawie i okolicach.