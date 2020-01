Ferie w pabianickim muzeum? Super pomysł! ZDJĘCIA

Pierwsze zajęcia feryjne w Muzeum Miasta Pabianic odbyły się 14. Dzieci obejrzały wystawę „Cacka, rózgi, mazury – sieradzkie wycinanki Kazimiery Balcerzak” oraz wzięły udział w warsztatatach z zakresu papieroplastyki, podczas których uczestnicy wykonali trzy prace – ażurowe cacko, wycinankę pasową (lalki) i zoomorficzną (koguciki).

Kolejne zaplanowano 21 stycznia o godz. 11. Temat zajęć to "Raz na ludowo – rzeźba". Będzie to prezentacja wystawy „Nie tylko Frasobliwy – wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego” oraz warsztaty plastyczne – rzeźby w plastycznych materiałach (ewentualnie praca z plasteliną lub modeliną).

Czas trwania zajęć to 1 godz.

Uwaga: Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie prowadzenie zajęć. Dzieci do 13 roku życia biorą udział w zajęciach wraz z pełnoletnim opiekunem. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za niepełnoletnie osoby przebywające na jego terenie. Odpowiedzialność ponosi opiekun prawny niepełnoletniego.