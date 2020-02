Finanse w sieci i media społecznościowe najbardziej interesują pabianiczan

W Pabianicach odbył się cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla mieszkańców. Mogło z nich skorzystać 288 osób (podzieleni byli na 24 grupy) - wszystkie miejsca zostały zapełnione. Zajęcia odbywały się w miejskiej bibliotece, siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej i w Centrum Seniora w Pabianicach.

Zapisać mógł się każdy, ale przeważali seniorzy. Podczas szkolenia mieszkańcy sami mogli wybierać jeden z kilku tematów. Zdecydowana większość była zainteresowana dwoma - finanse i transakcje w sieci oraz działam w mediach społecznościowych. Podczas warsztatów, oprócz cennej wiedzy, uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, był również catering.

Aby przeprowadzić szkolenia, miasto musiało zakupić niezbędny sprzęt. Były to 24 laptopy. Trafią one do Szkoły Podstawowej numer 17 oraz Szkoły Podstawowej numer 13.

Na szkolenia i zakup sprzętu komputerowego miasto pozyskało grant z programu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez UE. Operatorem projektu była Fundacja Promocji Gmin Polskich.