Jest chętny na poprowadzenie punktu gastronomicznego na Lewitynie

Pabianicki MOSiR zdecydował, kto wygrał konkurs ofert na prowadzenie punktu gastronomicznego na Lewitynie. Wybrano ofertę firmy FHU Joanna Leśniewicz.

Ogłoszenie o konkursie pojawiło się już jakiś czas temu, ale zostało odwołane i opublikowane ponownie. Ale jego treść zmieniono - przede wszystkim zwiększono miesięczny czynsz dzierżawczy - z 500 do 1000 zł netto. Pierwotnie punkt gastronomiczny miał zajmować teren 30 m kw., ale zwiększono go do 50 m kw. Punkt ma być niemobliny, nietrwale związany z gruntem.

Początkowo miał znajdować się nieopodal wodnego placu zabaw, ale zdecydowano, że punkt zlokalizowany będzie jednak pomiędzy placem zabaw a placem do street workout. Miałby funkcjonować do końca września.

Zarządzający punktem poniesie też koszty zużycia prądu, wody, ścieków i wywozu nieczystości.