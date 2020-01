Konkurs ornitologiczny dla mieszkańców Pabianic

Muzeum Miasta Pabianic organizuje XII Powiatowy Konkurs Ornitologiczny, który odbędzie się 27 marca.

Dedykowany jest uczniom klas IV - VIII szkół podstawowych. Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba znać się na gatunkach ptaków, które zamieszkują teren powiatu pabianickiego, na ich ochronie i biologii.

Uczestnicy konkursu będą rywalizować w trzyosobowych drużynych. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 drużyny.

Konkurs składać się będzie z trzech części - testu na ok. 20 pytańb, rozpoznawania ptaków na podstawie zdjęć (ok. 20 gatunków) oraz rozpoznawania ptasich głosów (ok. 10 gatunków).

Zgłoszenia są przyjmowane do 1 marca.