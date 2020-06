Koronawirus. Bezpieczeństwo na placach zabaw. Jakie zasady obowiązują?

Pomimo trwającej epidemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia pozwoliło na korzystanie z placów zabaw. Na niektórych z nich zrobiło się naprawdę tłoczno. Nie wszyscy korzystający z placów zabaw wiedzą, że tu również obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Np. w Łasku nie wszystkie place zabaw zostały otwarte. Czynne są te w m.in. Parku Miejskim, przy SP w Wiewiórczynie oraz place na obiektach CSiR w Łasku. A zamknięte pozostają place zabaw np. w Orchowie, Woli Łaskiej oraz przy SP w Teodorach.

Szczegółowe wytyczne

- Z placu zabaw mogę korzystać tylko zdrowe dzieci

- Opiekunowie muszą zachować od siebie dystans 2 m (oprócz osób, które ze sobą mieszkają)

- Jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe, część opiekunów powinna opuścić plac zabaw

- Opiekunowie powinni mieć np. chusteczki do mycia rąk dla dzieci, pilnować, aby dziecko nie dotykało twarzy

- Po korzystaniu z każdego sprzętu trzeba dezynfekować dłonie dziecka

- Dziećmi nie powinny opiekować się osoby powyżej 60 roku życia lub chore

- W trakcie zabawy dzieci nie powinny jeść i pić

- Jeśli dziecko korzysta ze swoich zabawek, opiekun musi pilnować, aby nie korzystały z nich także inne dzieci. Po powrocie do domu powinny być umyte/wyprane

- Zabawki na placach zabaw powinny być dezynfekowane (ministerstwo podaje listę środków)

- Jeśli z placów korzystają grupy przedszkole, właściciel/zarządca powinien wywiesić kartkę z informacją, w jakich godzinach jest to możliwe

- Właściciel/zarządca musi dbać o odpowiedni stan sanitarno - higieniczny obiektu

- Sprzęt na placach zabaw powinien być regularnie czyszczony przez właściciela/zarządcę

- Place zabaw, na których jest piaskownica, muszą być ogrodzone

- Piaskownice na noc powinny być zasłaniane

- Piasek musi być wymieniono w przypadku stwierdzenia w nim zanieczyszczeń takich jak np. odpady, odchody zwierzęce