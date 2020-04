Koronawirus Pabianice. Co ze Strefą Płatnego Parkowania w Pabianicach?

Strefa Płatnego Parkowania nadal obowiązuje

Mieszkańcy mieli nadzieję, że w związku z epidemią koronawirusa zawieszone będzie płatne parkowanie w centrum miasta. Niestety - strefa nadal ma funkcjonować. Jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną i jak na razie nic w tej kwestii nie ulegnie zmianie. Mieszkańcy mogą jedynie zawiesić czas parkowania. Na czym to polega?

Zawieszenie opłat

Chodzi o osoby, które mają wykupione abonamenty na parkowanie w płatnej strefie. Te, których termin kończy się do 11 kwietnia będą przedłużone po ustaleniu z operatorem SPP. Można to zgłosić telefonicznie u operatora lub w Zarządzie Dróg Miejskich.

Gdzie dzwonić?

Telefon kontaktowy do Biura SPP 694 886 891, email spp-pabianice@projekt-parking.com.

Telefon kontaktowy do Zarządu dróg Miejskich w Pabianicach 42 215 95 37 wew. 23, email sekretariat@zdm.pabianice.pl.

Które ulice obejmuje strefa?

Za pierwsza 30 minut postoju w SPP w Pabianicach zapłacimy 1 zł. Za pierwsze 60 min. 2 zł, a za drugie i kolejne 60 min. też 2 zł. Opłata za cały dzień parkowania to 10 zł, a za tydzień 35 zł.

Strefą płatnego parkowania objęto ulice: Zamkową, ulicę Waryńskiego do ul. Skłodowskiej, ul. Pułaskiego do ul. św. Rocha, ul. Kościuszki do ul. Moniuszki, Okulickiego.