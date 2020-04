Koronawirus Pabianice. Czy praca urzędników jest zagrożona?

Epidemia koronawirusa wpływa również na pracę urzędników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz zastanawia się nad ograniczeniem kosztów. Po świętach mają zapaść decyzje.

Jak pracuje urząd?

Część osób pracujących w pabianickim magistracie już pracuje zdalnie.

- Niestety nie wszyscy mogą pracować zdalnie, nad czym ubolewamy. U nas w zasadzie cała kadra jest na umowach o pracę, więc ciężko mówić o zmianach bez ograniczenia systemowego. Część osób wysyłana jest na urlopy, również bezpłatne - powiedział Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic.

Pracownicy każdego dnia mają wyznaczane zadania do zrealizowania. Pod koniec dnia są z nich rozliczani przez naczelników wydziałów.

Zabiorą dodatki?

Prezydent nie ukrywa, że toczą się rozmowy dotyczące ograniczeniu kosztów, również pracowniczych. Po świętach ma zebrać się zarząd. Wtedy podjęte będą decyzje. W grę wchodzi m.in. zabranie urzędnikom dodatków specjalnych czy ryczałtów, czyli tych środków, które nie wchodzą w skład pensji.

- Tam, gdzie będzie to możliwe, będą ruchu finansowe. Chcemy wprowadzić to jak najszybciej. Ale chcemy także, aby były to działania adekwatne do tego, co się teraz dzieje - zaznacza Grzegorz Mackiewicz.