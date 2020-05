Koronawirus Pabianice. Dary od PCK dla DPS w Pabianicach

Dary od PCK

Członkowie pabianickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża również postanowili wspomóc walkę z koronawirusem.

Dary trafiły do personelu i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach. To 150 butelek z płynem dezynfekującym.

- Przekazanie tego płynu było możliwe dzięki wsparciu ADAMAED PHARMA S.A. Płyn będzie pomocny w zabezpieczaniu pensjonariuszy i personelu placówki przed zarażeniem się koronawirusem - zaznacza Andrzej Chałupka, prezes PCK Pabianice.

Odzież dla PCK

Niedawno przy ul. Moniuszki 16 ponownie otwarto siedzibę PCK. W poniedziałki jest czynne w godz. 12.30 - 15.30, a we wtorki i środy od godz. 10 do godz. 14. Do biura można wejść wyłącznie w rękawiczkach i maseczkach.

Do odwołania zawieszone jest przyjmowanie używanej odzieży na rzecz PCK.