Koronawirus Pabianice. Dla ilu dzieci od 11 maja znajdzie się miejsce w przedszkolach oraz żłobku?

- W sali będzie mogło przebywać do 12 osób razem z opiekunem. Na jedno dziecko przypadną 4 m kw. powierzchni. W niektórych przedszkolach żaden z rodziców nie wyraził chęci zapisania dzieci do przedszkola, ale były takie, w których aż 50% rodziców chciało posłać swoje dzieci do przedszkola - mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Kto będzie mieć pierwszeństwo?

Będą to rodzice dzieci, którzy pracują w służbie zdrowia, służbach mundurowych, w handlu lub firmach zajmujących się walką z koronawirusem. Prezydent podkreślił, że w zależności od rozwoju sytuacji, przedszkola i żłobki mogą zostać zamknięte.

- Apeluję, aby do przedszkola czy żłobka poszły tylko te dzieci, które faktycznie nie mogą mieć opieki w domu. Obowiązuje zakaz posyłania do tych placówek dzieci z jakąkolwiek infekcją. Nie otwieramy przedszkoli i żłobka, aby dzieci mogły się pobawić, bo zajęcia będą bardzo ograniczone, ale by rodzice, którzy muszą wrócić do pracy, mogli to zrobić - powiedział Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic.

- Dziecko można zgłosić co najmniej dwa dni robocze wcześniej, licząc od dnia kiedy miałoby przyjść do przedszkola. Formularze dla rodziców oraz procedury postępowania są dostępne w placówkach. Czy dziecko zostanie przyjęte, będzie zależało od dyrektora, który musi wziąć pod uwagę możliwości lokalowe i personalne jednostki - mówi Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.