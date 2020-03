Koronawirus Pabianice. Ilu pabianiczan posłało dzieci do szkół i przedszkoli? Frekwencja

12 i 13 marca rodzice zaprowadzili dzieci do szkół i przedszkoli.

Odbywały się tutaj tylko zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca wszystkie szkoły i przedszkola będą zamknięte.

Frekwencja

12 marca w przedszkolach w Pabianicach było 303 dzieci, średnio od 5 do 38 w jednej placówce.

12 marca do szkół podstawowych wybrało się 60 uczniów (średnio od 2 do 13 w jednej szkole).

12 marca w miejskim żłobku było 47 dzieci - od 13 marca jest nieczynny.