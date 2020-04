Koronawirus Pabianice. Pabianicka lewica rozdawała mieszkańcom maseczki

Maseczki od sympatyków Lewicy

Członkowie Lewicy przeprowadzili w Pabianicach akcję rozdawania maseczek. W sumie wręczyli mieszkańcom 200 sztuk.

- Przez symboliczny gest podzielenia się maseczkami, chcemy pokazać wsparcie i jedność z pracownikami systemu ochrony zdrowia. Chcemy też zaapelować do społeczeństwa o rozważne wypowiedzi i empatię, gdyż jak widzimy, po brawach dla medyków, hejt przyszedł szybko. Co chwilę odbieramy informacje, że ktoś wyprosił pielęgniarkę ze sklepu, bo „pewnie roznosi syfa”, albo odmówił przyjęcia dziecka lekarza do przedszkola. Pabianice niestety nie są wolne od takich przypadków. Ostatnio wyrzucono kobietę w ciąży ze sklepu, za to, że nie miała maseczki. Nie pomogły jej tłumaczenia, że nie może jej nosić - mówi Michał Pietrzak, szef komitetu Biedronia w powiecie pabianickim.

Mieszkańcy bardzo chętnie przyjmowali maseczki.

- W sklepach kosztują ok 10 zł, a nie powinno tak być, że robi się interes na pandemii. Maseczki powinny być bezpłatne lub sprzedawane po kosztach produkcji - mówi Wiktor Idzikowski, koordynator okręgowy.