Koronawirus Pabianice. W mszy świętej pabianiczanie uczestniczą online

"Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, zapraszamy serdecznie do uczestnictwa przez internet w transmisji niedzielnej Eucharystii z naszej parafii. Transmitować będziemy mszę świętą o godz. 11.00. Informujemy, że jest to transmisja dla osób, które chcą w łączności z parafią uczestniczyć w Eucharystii. Niepojawienie się w kościele tego dnia objęte jest dyspensą i nie może być traktowane jako grzech" - czytamy na Facebooku parafii.

Parafianie z Pabianic są wdzięczni za to, że mogą uczestniczyć w nabożeństwach nie wychodząc z domów.

Parafianie dziękują

Podobna transmisja odbyła się także w poprzednią niedzielę. Za stronę techniczną transmisji odpowiadał ksiądz Darek. Pod wpisem na Facebooku pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od wiernych:

"Dziękuję ze mogłam uczestniczyć we mszy. Pomimo choroby życzę wszystkim dużo zdrowia. Do zobaczenia"

"Super pomysł i pełny profesjonalizm!!! Jak Franciszek zobaczy, to będzie ksiądz Darek Triduum Paschalne z Watykanu transmitował!"

"Ks. Darku - profesjonalna praca...Parafianie oraz sympatycy Sanktuarium, tak najpiękniej i z głębi serca DZIĘKUJĄ!!! Podziękowania kierujemy w stronę księży: Ryszarda oraz Łukasza za piękną celebrację mszy świętej. Cóż...prawdziwi Boży kapłani".

Parafia NMP

Transmisje online odbywają się również w Parafii NMP Różańcowej w Pabianicach. Za pośrednictwem Facebooka można było m.in. uczestniczyć w piątek o godz. 17 w Drodze Krzyżowej.