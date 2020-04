Koronawirus Pabianice. W Pabianicach Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie działał, ale na nowych zasadach

PSZOK otwarty

Od 23 kwietnia pabianicki punkt selektywnej zbiórki śmieci mieszczący się przy ul. Warzywnej 6 będzie otwarty. Obowiązywać mają jednak nowe zasady funkcjonowania.

Jeśli ktoś będzie chciał oddać np. gruz, musi zadzwonić wcześniej do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach (numer tel. 42 22 54 629).

- Przyjmujący zgłoszenie telefoniczne pracownik wydziału wyznaczy datę i godzinę oddania odpadów na PSZOK, spisze imię i nazwisko osoby przywożącej odpady, pochodzenie oraz rodzaj odpadów - tłumaczy Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Wjazd co jakiś czas

Na teren PSZOK nie będzie mógł wjechać każdy i o każdej porze. Będzie można wjeżdżać co 15 minut i to maksymalnie 2 pojazdy jednocześnie.

Osoby wyrzucające odpady muszą mieć na twarzy maseczkę ochronną, a na dłoniach rękawiczki. Należy zaopatrzyć się również w narzędzie do wyrzucania danego rodzaju odpadu, np. gruzu. Każdy bowiem samodzielnie będzie musiał rozładować odpady i wrzucić je do odpowiednich kontenerów. Nie trzeba będzie wchodzić do budynku socjalnego, gdzie wcześniej pracownik sporządzał odpowiednią dokumentację.