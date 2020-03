Koronawirus Pabianice. Wtorkowe spotkania z prezydentem Pabianic Grzegorzem Mackiewiczem tylko online

Wtorkowe spotkania

We wtorki w godz. 14 -16 prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz spotyka się z mieszkańcami. Postanowił nie rezygnować z tej formy kontaktu, ale nie będą to już spotkania w cztery oczy.

Online z prezydentem

Z prezydentem Mackiewiczem można kontaktować się we wtorki w godz. 14 - 16 pod numerem telefonu 42/225-46-75 lub za pomocą videokonferencji.

- Szczegóły podam w prywatnej wiadomości, którą możecie wysłać do mnie, za pośrednictwem strony na Facebooku. Już wczorajszy dzień pokazał, że część tematów można ustalić on-line. A więc.... do dzieła... ja przy telefonie, a Wy koniecznie zostańcie w domu. Do usłyszenia i zobaczenia on-line - oznajmił prezydent Grzegorz Mackiewicz na swoim Facebooku.