Kotek w potrzebie. Podrzucono go do... lecznicy

Kot wolno żyjący?

Do jednej z lecznic w transporterze ktoś przyniósł kotkę. Powiedział, że to kot wolno żyjący, który był dokarmiany. Zwierzę pozostawiono w lecznicy i nikt się do niej teraz nie przyznaje. Możliwe, że kot został porzucony.

-Od kilku dni nic nie je. Miejsca w lecznicy dla niej nie ma, bo to nie przechowalnia. Siedzi w małym transporterku. Bardzo płacze, chce wyjść, ale na wolność się jeszcze nie nadaje - mówią wolontariusze z Pabianic.

Jest ranna?

Po wstępnych oględzinach lekarz podejrzewa, że kotka mogła mieć jakiś uraz.

Wolontariusze szukają dla niej tymczasowego domu, bo w lecznicy nie może pozostać.

Trzeba ją zbadać, wyleczyć i przygotować do adopcji.

Dom potrzebny od zaraz. Więcej informacji pod numerem tel. 692486565.