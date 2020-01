Lewityn jednak dla morsów - będzie porozumienie i zgoda na kąpiel ZDJĘCIA

Morsy obawiały się, że nie będą mogły morsować nawet na rzecz WOŚP, co planowano 12 stycznia. Na szczęście problem udało się rozwiązać oświadczeniami, które każdy mors musiał wypełnić, aby wejść do wody miejskiego kąpieliska.

Pabianickie morsy zapraszane są do kąpieli także m.in. w Konstantynowie Łódzkim czy w rzece Grabi w Kolumnie pod Łaskiem.

Morsuje również sama wiceprezydent.

- Do morsowania zachęcił mnie przyjaciel, który morsuje od kilku lat. Pierwszy raz weszłam do wody w październiku. Mam już za sobą styczniowe wejście do morza. To uzależenia, ale pozytywnie. Jak raz się wejdzie do wody chce się częściej i więcej. Moi znajomi twierdzili, że nie będę chorować i faktycznie od października nie miałam nawet kataru - mówi Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek.