Na ulicach Pabianic majówkowe szaleństwo ZDJĘCIA

Majówkowe szaleństwo

W Pabianicach panuje dziś ogromny ruch. Ulice pełne są samochodów, a parkingi przed sklepami zapełnione.

Mieszkańcy stoją w kolejkach przed marketami i robią solidne zakupy. Do bagażników samochodów pakują nawet po kilkanaście toreb z zakupami. Również przed mniejszymi sklepami osiedlowymi tworzą się spore kolejki. Ruch w mieście jest tak duży, jakby w ogóle nie było epidemii.

Czyżby pabianiczanie przygotowywali się do majówki?

Korki

W mieście tworzą się potężne korki. Szczególnie na ul. Grota Roweckiego, gdzie postać trzeba w korku od cmentarza aż do ulicy Bugaj. Ma to związek z zamknięciem 50 metrów ulicy Kilińskiego. W okolicy "Włókniarza" wprowadzono ruch wahadłowy, co dodatkowo potęguje utrudnienia. Tłoczno jest również na ul. Grobelnej, która od poniedziałku znów jest jednokierunkowa.