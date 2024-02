Nadleśnictwo kupi działki i czeka na oferty mieszkańców

Oferty sprzedaży można składać bezpośrednio w formie pisemnej oraz online.

Oferta powinna zawierać:

1. dane kontaktowe do właściciela,

2. informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,

3. kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej oraz oraz wyrysu z mapy,

4. informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,

5. jeżeli działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,

6. w przypadku występowania na Państwa działce drzewostanów w wieku do 20 lat włącznie, pisemną informację dot. istnienia, bądź braku zobowiązania wynikającego z trwającego programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (np. PROW).

Jeżeli nieruchomość nie spełnia warunków, Nadleśnictwo Kolumna może nabyć lasy i grunty do zalesienia, które bezpośrednio nie sąsiadują z gruntami w naszym zarządzie, pod warunkiem że ich lokalizacja i powierzchnia umożliwią prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo w takich przypadkach przyjmuje również oferty zbiorcze od kilku właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.