Przed rozpoczęciam prac odbyło się spotkanie mieszkańców z wykonawcą

Rozpoczęły się już pierwsze rozbiórki torowiska związane z projektem modernizacji linii tramwajowej 41 w Pabianicach i Ksawerowie.



Wcześniej miasto zorganizowało spotkanie mieszkańców z przedstawicielem konsorcjum wykonawczego firmy Progreg InfraCity sp. z o.o, która w formule zaprojektuj - wybuduj zmodernizuje linię tramwajową nr 41 w Pabianicach. Na spotkaniu przedstawiona została wstępna koncepcja, a mieszkańcy mieli szansę wyrazić swoje uwagi, które będą uwzględnione na etapie tworzenia projektu tej wartej 173 mln zł inwestycji.



Główne prace budowlane mają rozpocząć się wiosną, a zakończą się we wrześniu 2021 roku. Podzielone będą na kilkanaście etapów/odcinków.



W zakres prac wchodzą m.in. budowa 1,5 km asfaltowej drogi rowerowej, przebudowa ul. Zamkowej i częściowo Warszawskiej (nowe jezdnie, chodniki), budowa pasa autobusowo-tramwajowego w ul.Zamkowej, modernizacja pętli przy ul. Wiejskiej, przebudowa skrzyżowań, budowa peronów przystankowych.



Przebudowana zostanie pętla przy ul.Wiejskiej. Przystanki na zmodernizowanej trasie będą zadaszone, z peronami o szerokości 3 m i 32 m długości. Wyjątkiem będzie skrzyżowanie ulic Zamkowej i Kilińskiego, gdzie perony będą mieć długość 60 m.



Na odcinku od ul. Zielonej do ul. Poprzecznej powstanie wspólny pas autobusowo - tramwajowy. Również od ul. Zielonej powstanie 1,5 drogi rowerowej, która na niektórych odcinkach będzie asfaltowa, a miejscami będzie to ciąg pieszo - rowerowy (tutaj ścieżka dla rowerzystów oddzielona będzie pasem z kostki granitowej od szerokiego na 2 metry chodnika).



Chodnik wyłożony zostanie betonową kostką o wymiarach 25X25 cm. Przejścia dla pieszych będą oświetlone, rozważana jest także budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej/Nawrockiego/Sikorskiego. Nadal nie wiadomo jak będzie wyglądać główne skrzyżowanie, czyli ul. Zamkowej i Kilińskiego - wstępnie wyznaczono jeden pas ruchu do skrętu w lewo i jazdy prosto, a drugi do skrętu w prawo.



Na całym remontowanym odcinku zachowane mają zostać wszystkie drzewa i krzewy. Będzie też taka sama liczba miejsc parkingowych, ale może zmienić się ich lokalizacja. Pętla Duży Skręt nie zostanie wyremontowana, gdyż jest problem z właścicielem terenu.Stanie tu wiata rowerowa.



W Ksawerowie będą dwie nowe sygnalizacje świetlne - przy MałymSkręcie i ul.Sienkiewicza.



Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na 5 września 2021 roku.



Progreg odpowiedzialny był także za projekt trasy WZ w Łodzi.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.