Od 12 kwietnia zmiany w komunikacji miejskiej w Pabianicach

Epidemia - mniej pasażerów

Miasto wprowadza kolejne ograniczenia w kursowaniu autobusów. Zmienią się rozkłady jazdy autobusów linii 1, 2, 4, 5 i 6.

- Autobusy linii 1 i 5 będą kursować w niedziele i święta co godzinę (zamiast co 40 minut). Autobusy linii 4 w niedziele i święta nie będą kursować. Kursy linii 1 w dni powszednie dostosowane zostały do zmienionych godzin pracy Lumileds. Drobne korekty dotyczą również linii 2 i 6 - mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Z informacji MZK wynika, że w związku z epidemią liczba pasażerów w autobusach spadła o 90%

Do tej pory w niedziele i święta zawieszono kursowanie autobusów linii D oraz W. Zaś autobusy linii 2 i Z41 (z Pabianic do Łodzi) wykonują o połowę mniej kursów.