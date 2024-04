Oto wyniki wyborów 2024 do rady gminy i na wójta w gm. Ksawerów

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: WOJCIECHOWSKA-WATAŁA Beata Klaudia: pozycja 15 : 18,64% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: BARTOS Maciej Tomasz: pozycja 16 : 45,76% (108 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: CHAŁUPKA Piotr Rafał: pozycja 17 : 35,59% (84 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: SYREK Aleksandra Teresa: pozycja 15 : 41,79% (117 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: CHUDZIK Dariusz: pozycja 16 : 17,14% (48 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: ZAREMBA Maciej Antoni: pozycja 17 : 41,07% (115 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: WOŁOSZ-CHAŁADA Teresa Krystyna: pozycja 15 : 42,86% (102 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: MACIERZYŃSKI Zbigniew Paweł: pozycja 16 : 28,57% (68 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: ŁOTAREWICZ Przemysław: pozycja 17 : 28,57% (68 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: HOŁOWNIA Agnieszka Marzena: pozycja 15 : 20,95% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: JĘDRZEJCZYK Arkadiusz: pozycja 16 : 51,43% (162 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: GARSTKA Michał Andrzej: pozycja 17 : 27,62% (87 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: OTOMAŃSKI Krystian: pozycja 16 : 34,62% (72 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: SALAMON Natalia Dobiesława: pozycja 17 : 65,38% (136 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: EPPEL Agnieszka Anna: pozycja 15 : 11,54% (24 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: ŚWIGULSKA Elżbieta: pozycja 16 : 41,83% (87 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: OGIŃSKI Mikołaj Stanisław: pozycja 17 : 46,63% (97 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: DOMAŃSKA Marianna: pozycja 15 : 21,03% (49 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: KALATA Witold: pozycja 16 : 36,91% (86 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: SZCZEPAŃSKA Bogumiła Lucyna: pozycja 17 : 42,06% (98 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 8

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: STRÓZIK Tadeusz Witold: pozycja 5 : 25,75% (69 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: NOWAK Szczepan Jan: pozycja 16 : 43,28% (116 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: GLINKA Małgorzata Renata: pozycja 17 : 30,97% (83 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 9

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: ZAJĄC Piotr Jarosław: pozycja 15 : 31,28% (66 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: DUBLEWSKI Bogdan: pozycja 16 : 68,72% (145 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: TOMASZEWSKA Mirella Maria: pozycja 15 : 24,39% (50 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: NOCUŃ Monika Anna: pozycja 16 : 50,24% (103 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: KOWIERSKI Piotr Bronisław: pozycja 17 : 25,37% (52 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 11

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: KASZNICKI Paweł Jakub: pozycja 16



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 12

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: ŚWIĄTKOWSKA Urszula Maria: pozycja 16 : 61,58% (125 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: BARYŁA Wioletta Magdalena: pozycja 17 : 38,42% (78 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 13

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: SZCZEŚNIAK-RYDZ Anna Bożenna: pozycja 16 : 66,81% (155 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: RATUSZNY Anna: pozycja 17 : 33,19% (77 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 14

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: DOLNY Marcin Marek: pozycja 15 : 39,23% (51 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: ŚCIBÓR Beata Jadwiga: pozycja 16 : 33,85% (44 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA KSAWEROWA: PAWLAK Michał Tomasz: pozycja 17 : 26,92% (35 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 15

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM MIESZKAŃCY: ARCHMAN Aneta Liliana: pozycja 15 : 56,62% (124 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY KSAWERÓW: LIPICKI Jacek Henryk: pozycja 16 : 43,38% (95 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na wójta w gm. Ksawerów

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na wójta w gm. Ksawerów

Kto może kandydować na wójta w wyborach samorządowych?

Na wójta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na wójta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.