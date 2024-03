Wybory samorządowe 2024 – pełna lista kandydatów do rady powiatu pabianickiego

Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy wszystkich kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Poniżej przedstawiamy pełną listę osób z Twojego regionu, na które możesz oddać swój głos. Przeczytaj, kto już niebawem powalczy o mandaty.

Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym jedną listę kandydatów. Liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż trzy i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów. Kandydaci do rady powiatu pabianickiego z okręgu nr 1 W okręgu nr 1 startuje 19 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: miasto Pabianice ulice: 15 Pułku Piechoty „Wilków”, Adama Mickiewicza, Agrestowa, Akacjowa, Aleksandra Kostki-Napierskiego, Armii Krajowej, Bagatela, Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Bociania, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Chłodna, Chmielowa, Cicha, Cisowa, Cmentarna, Cyprysowa, Czereśniowa, Dereniowa, dr. Witolda Eichlera, Gajowa, Garażowa, gen. Jarosława Dąbrowskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego, gen. Romualda Traugutta, Glebowa, Grabowa od nr 2 do nr 16 – parzyste, Gromadzka, Gruntowa, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Hermanowska, Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jałowcowa, Jana Kochanowskiego, Jana Matejki, Jana Pawła II od nr 29 do końca, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jędrzeja Śniadeckiego, Jodłowa, Józefa Poniatowskiego, Juliusza Słowackiego, Kalinowa, Kamienna, Karniszewicka, Kasztanowa, Kasztelańska, Kąkolowa, Klonowa, Krakowska, Księżycowa, Kwiatowa, Laskowa, Lawendowa, Lecznicza, Leszczynowa, Leśna, Lisia, Liściasta, Logistyczna, Ludowa, Ludwika Waryńskiego, Lutomierska, Łaska, Łączna, Łubinowa, Łukowa, Makowa, Malinowa, Malwowa, Marii Konopnickiej, Marii Skłodowskiej-Curie, Mieczysława Brauna, Miodowa, Migdałowa, Modrakowa, Morelowa, Morwowa, Niecała, Nieduża, Niska, Nowa, Odrodzenia, Ogrodowa, Oliwkowa, Olszynowa, Organizacji WiN, Orla od nr 31 do końca, Orna, Orzechowa, Osikowa, Ostatnia, Owocowa, Parkowa, Partyzancka od nr 1 do nr 49a – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 54e – parzyste, Pawia, Piątkowska, Piękna od nr 1 do nr 16, Piotra Bardowskiego – nr nieparzyste, Podmiejska, Południowa, Pomorska, Powstańców Warszawy, Poziomkowa, Prosta, Próżna, Przejazd, Pszeniczna, Robotnicza, Rolnicza, Romualda Mielczarskiego, Różana, Rycerska, Składowa, Skośna, Skrajna, Słonecznikowa, Sosnowa, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Kunickiego, Stanisława Moniuszki od nr 25 do końca, Stanisława Staszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana kard. Wyszyńskiego, Stefana Żeromskiego, Szarych Szeregów, Szkolna, Szynkielewska, Śliwkowa, Średnia, św. Jana – parzyste, św. Rocha od nr 14 do końca, Świerkowa, Świętokrzyska od nr 1 do nr 17, Targowa od nr 1 do nr 19 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 16 – parzyste, Tatarkowa, Tęczowa, Tkacka, Topolowa, Torowa, Toruńska, Trawiasta, Trębacka, Tulipanowa, Ułańska, Warzywna, Węglowa, Wiązowa, Wiejska, Wileńska, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, Władysława Reymonta, Wolnościowa, Wrzosowa, Wspólna, Wysoka, Zagajnikowa, Zamkowa od nr 19 do końca – nieparzyste oraz od nr 20 do końca – parzyste, Zgoda, Zielona, Żelazna, Żniwna, Żytowicka.. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PIERZCHAŁA Tomasz Jerzy: pozycja 1 TĄDEL Nadia: pozycja 2 BULZACKA Magdalena Maria: pozycja 3 GORZĄDEK Anna Katarzyna: pozycja 4 KUBIK Mirosława: pozycja 5 MUSZYŃSKI Mieczysław Leon: pozycja 6 MORAWSKI Jakub Adam: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA: HABURA Jarosław Stefan: pozycja 1 STASIAK Zbigniew Marek: pozycja 2 LENARCZYK Tomasz: pozycja 3 BADEK Aneta Danuta: pozycja 4 WOJTCZYK Izabela Katarzyna: pozycja 5 LEWANDOWSKA Ewa Małgorzata: pozycja 6 WRÓBLEWSKI Jacek Cezary: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE: BŁASZCZYK Dorota Elżbieta: pozycja 1 WOLSKA Agnieszka Anna: pozycja 2 PIEKAREK Mariola Joanna: pozycja 3 WRÓBEL Maciej Maksymilian: pozycja 4 RYBAK Włodzimierz Mariusz: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu pabianickiego z okręgu nr 2 W okręgu nr 2 startuje 13 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: miasto Pabianice ulice: 20 Stycznia od nr 1 do nr 85 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 62 – parzyste, gen. Aleksandra Arkuszyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Boczna, Bohaterów, Bracka, Bugaj od nr 1 do nr 75a – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 76 i od nr 90 do nr 96a – parzyste, Dobra od nr 9 do końca – nieparzyste oraz od nr 28 do końca – parzyste, Dolna, Ewangelicka, Grobelna, Narcyza Gryzla, Kazimierza, Jana Kilińskiego, św. Maksymiliana Marii Kolbego, Mikołaja Kopernika, Kościelna od nr 1 do nr 14, Tadeusza Kościuszki, Lipowa, Łąkowa od nr 1 do nr 18, Mała, Mariańska, Modra, Mokra – nr parzyste oraz od nr 25 do końca – nieparzyste, Stanisława Moniuszki od nr 1 do nr 24, Myśliwska od nr 5 do nr 35 – nieparzyste oraz od nr 16 do nr 54 – parzyste, Gabriela Narutowicza, Bolesława Nawrockiego od nr 9 do nr 19 – nieparzyste oraz od nr 22 do nr 32 – parzyste, Osiedlowa, Michała Ossowskiego, Owsiana, Podgórna, Podleśna od nr 2 do nr 16 – parzyste, Karola Prosnaka, gen. Stefana “Grota” Roweckiego, ks. Piotra Skargi od nr 1 do nr 81 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 30 – parzyste, Smugowa od nr 1 do nr 31 – nieparzyste oraz od nr 2 do nr 20 – parzyste, Jana III Sobieskiego, Spacerowa, Sporna, Strażacka, Szpitalna, Wąska, Wschodnia, Zamkowa od nr 2 do nr 18 – parzyste, Żytnia.. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GRĄCKI Piotr: pozycja 1 SZCZEPAŃCZYK Ewa Eugenia: pozycja 2 MAJTKA Klaudiusz Jan: pozycja 3 NOWAK-KISIELEWICZ Maria Jolanta: pozycja 4 MORAWSKI Arkadiusz Rafał: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA: BUJACZ Anna Grażyna: pozycja 1 JAKSA Arkadiusz: pozycja 2 SKROBACZ Stanisława: pozycja 3 KRAWCZYK Zbigniew Krzysztof: pozycja 4 NOWAK Andrzej Józef: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE: DEMBIŃSKI Arkadiusz: pozycja 1 SZYMCZAK Paulina: pozycja 2 RYBAK Małgorzata Julita: pozycja 3

Kandydaci do rady powiatu pabianickiego z okręgu nr 3 W okręgu nr 3 startuje 13 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: miasto Pabianice ulice: 20 Stycznia od nr 64 do końca – parzyste oraz od nr 87 do końca – nieparzyste, 3 Maja, Aleja NSZZ Solidarność, Piotra Bardowskiego – nr parzyste, Maksymiliana Barucha, Stefana Batorego, Borowa, Bóźniczna, Bugaj od nr 77 do końca – nieparzyste oraz od nr 78 do nr 88a i od nr 96b do końca – parzyste, Bystra, Chabrowa, Chmielna, Ciasna, Ciepła, Dębowa, Dobra od nr 1 do nr 7 – nieparzyste oraz od nr 2 - 26 – parzyste, Drewnowska, Drobna, Działkowa, Familijna, Garncarska, Gawrońska, Gdańska, Gospodarcza, Grabowa – nr nieparzyste oraz od nr 18 do końca – parzyste, Graniczna, św. Jana – nr nieparzyste, Jana Pawła II od nr 1 do nr 28, gen. Zygmunta “Waltera” Janke, Jasna, Jesienna, Jutrzkowicka, Kapliczna, Kolonijna, Konopna, Konstantynowska, Końcowa, Kościelna od nr 15 do końca, Kresowa, Kręta, Krzywa, Ksawerowska, Lazurowa, Letnia, Lwowska, Łąkowa od nr 19 do końca, Majdany, Miętowa, Miła, Młynarska, Modrzewiowa, Mokra od nr 1 - 23 – nieparzyste, Mostowa, Myśliwska od nr 2 do nr 14 i od nr 56 do końca – parzyste oraz od nr 1 do nr 3d i od nr 37 do końca – nieparzyste, Nastrojowa, Bolesława Nawrockiego od nr 1 – 7c i od nr 21 do końca – nieparzyste oraz od nr 2 do 20 i od nr 34 do końca – parzyste, Nowowolska, Ochocza, gen. Leopolda Okulickiego, Orla od nr 1 do nr 30, Partyzancka od nr 51 do końca– nieparzyste oraz od nr 56 do końca – parzyste, PCK, Piaskowa, Jana Pietrusińskiego, Piękna od nr 17 do końca, marsz. Józefa Piłsudskiego, Podleśna – nr nieparzyste oraz od nr 18 do końca – parzyste, Pogodna, Polna, ks. Jerzego Popiełuszki, Popławska, Poprzeczna, Potokowa, Północna, Promienna, Przyjazna, Radosna, Rajska, św. Rocha od nr 1 do nr 13, Rydzyńska, Rypułtowicka, Rzgowska, Sejmowa, Stefanii Sempołowskiej, Sienna, gen. Władysława Sikorskiego, ks. Piotra Skargi od nr 32 do końca – parzyste oraz od nr 81a do końca – nieparzyste, Słoneczna, Smugowa od nr 22 do końca – parzyste oraz od nr 33 do końca – nieparzyste, Spokojna, Stara, Stary Rynek, Sybiraków, Szczęśliwa, Szewska, Tadeusza Świątka, płk. Henryka Świetlickiego, Świętokrzyska od nr 18 do końca, Targowa od nr 18 do końca – parzyste oraz od nr 21 do końca – nieparzyste, Jadwigi Wajsówny, Warszawska, Widok, Widzewska, Wierzbowa, Willowa, Wiosenna, Wincentego Witosa, Wodna, Wołyniaków, Zachodnia, Zacisze, Zakole, Zamkowa od nr 1 do nr 17 – nieparzyste, Zaradzyńska, Zdrojowa, Zielna, Ziemna, Źródlana, Żabia, Żurawia, Żwirki i Wigury, Żwirowa.. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: CIEŚLA Monika Maria: pozycja 1 MIELCZAREK Andrzej Wiesław: pozycja 2 LEŻAŃSKA Iwona: pozycja 3 MADALIŃSKI Józef: pozycja 4 MATYŚKIEWICZ-KOZIEŁ Anna: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA PABIANIC GRZEGORZA MACKIEWICZA: GRYGLEWSKI Marek Józef: pozycja 1 STENCEL Łukasz Tomasz: pozycja 2 PIERZCHAŁA-GŁADYSZ Anna: pozycja 3 WADOWSKA-FILARSKA Ewa Joanna: pozycja 4 RAMISZ Ewa: pozycja 5

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE: LIPCZYK Andrzej Bogdan: pozycja 1 KLIMEK Krzysztof Wojciech: pozycja 2 WYRĘBSKA Grażyna Irena: pozycja 3

Kandydaci do rady powiatu pabianickiego z okręgu nr 4 W okręgu nr 4 startuje 17 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: miasto Konstantynów Łódzki. Zobacz listy kandydatów. KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KOWALIK Marek Władysław: pozycja 1 WALIGÓRSKI Krzysztof Maciej: pozycja 2 BŁASZCZYK Iwona: pozycja 3 SZYMCZYK Małgorzata Elżbieta: pozycja 4 PAŁASZ Jakub: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: MŁYNARCZYK Sławomir: pozycja 1 CYBULSKA Dobrosława Edyta: pozycja 2 PALIŚWIAT Mariusz: pozycja 3 SUJECKA Dorota Katarzyna: pozycja 4 ANDERWALD Anetta Maria: pozycja 5 OWCZAREK Andrzej: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU: NAPIERALSKI Łukasz Krzysztof: pozycja 1 KACZOROWSKI Marian Stanisław: pozycja 2 MARSZAŁEK Mirosława Irena: pozycja 3 GRELL Witold Michał: pozycja 4 MICHALAK Lidia Anna: pozycja 5 ANTOSIK Barbara Sabina: pozycja 6



Kandydaci do rady powiatu pabianickiego z okręgu nr 5 W okręgu nr 5 startuje 37 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gmina Dłutów, gmina Dobroń, gmina Ksawerów, gmina Lutomiersk, gmina Pabianice. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KOSMALA Jarosław Roman: pozycja 1 CIEBIADA Krzysztof: pozycja 2 BARTUZEL Piotr: pozycja 3 KRYSIAK Jerzy Arkadiusz: pozycja 4 ROGALA Andrzej: pozycja 5 BEDNARSKA Krystyna: pozycja 6 LORENTOWICZ Joanna: pozycja 7 STRZELECKA Barbara Bogusława: pozycja 8 AMBROZIAK Piotr: pozycja 9 MALICKA Klaudia Małgorzata: pozycja 10

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: GAJDA Henryk Adam: pozycja 1 SKROBEK Milena Marianna: pozycja 2 ANUSIEWICZ Adam Maciej: pozycja 3 BRZYSZCZ Henryk Stefan: pozycja 4 SZUMIGAJ Konrad Łukasz: pozycja 5 SUDOŁ-CHUDZIK Krystyna Stefania: pozycja 6 MILLER Piotr Jerzy: pozycja 7 MADEJ Mariusz Paweł: pozycja 8 KNAŚ-MAKLES Natalia Sylwia: pozycja 9 BEDNAREK Dorota Beata: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK DLA POWIATU: KANIA Paweł Maciej: pozycja 1 KRASKA Robert Piotr: pozycja 2 WRÓBEL Maria Małgorzata: pozycja 3 CHOJECKI Jan Andrzej: pozycja 4 GABARA Katarzyna Grażyna: pozycja 5 CIERPIKOWSKI Marcin Marian: pozycja 6 CHAŁADA Sylwia Marzena: pozycja 7 KOZŁOWSKA-GRALA Joanna Elżbieta: pozycja 8 MICHALAK Dariusz Jan: pozycja 9 RZETELSKA Paulina: pozycja 10

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PABJANIE: WOLSKI Marcin Sylwester: pozycja 1 WASILEWSKI Mariusz Arkadiusz: pozycja 2 KLIMEK Małgorzata Dorota: pozycja 3 STANEK Emilia Zofia: pozycja 4 ŚLIZ Adam: pozycja 5 PIÓRKOWSKI Michał Dawid: pozycja 6 MICHALAK Joanna Maria: pozycja 7



Kandydować do rady powiatu może każdy, kto jest obywatelem Polski, w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, posiada prawo do wybierania do tej rady i na stałe jest mieszkańcem tego powiatu. To ilu radnych liczy sobie rada danego powiatu, zależy od liczby mieszkańców. Minimalnie jest to 15 radnych, maksymalnie zaś 29. Kandydat może się ubiegać o mandat tylko w jednym okręgu wyborczym i z jednej listy. Zapoznaj się z wszystkimi listami z nazwiskami kandydatów.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo Powrót reprezentacji z Walii. Okęcie i kibice