Pabianice Koronawirus. Jak urzędy w Pabianicach działają w czasie epidemii

Starostwo Powiatowe

Częściowo czynne jest pabianickie starostwo. Jednak opłat nadal trzeba dokonywać drogą elektroniczną. Jak funkcjonują poszczególne wydziały?

Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów

Otwarte jest wejście od ul. Piłsudskiego.

Dokumenty nadal trzeba dostarczać do specjalnego pojemnika, który wystawiony jest codziennie przy wejściu do budynku „D” w godzinach 8 – 14.30.

Osobiście w godz. 8 - 15 (piątki 8 - 14) można odbierać dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz pozwolenia czasowe.

W sali mogą przebywać 4 osoby, w tym jedna przy okienku.

Opłaty dokonywane są drogą elektroniczną, a potwierdzenia dostarczane wraz z dokumentami wrzucanymi do pojemnika.

Wydział Komunikacji i Transportu – Prawa jazdy

Tu można wejść od ul. Okulickiego.

Osobiste załatwianie spraw jest możliwe w godz. 8 - 15 (piątki 8 - 14).

W sali przebywać może 1 osoba.

Opłaty - podobnie jak w wydziale komunikacji.