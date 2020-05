Pabianice Koronawirus. Kino wystartowało online, ale niedługo kina będą otwarte

Po wybuchu epidemii koronawirusa zamknięte zostały kina. W Pabianicach są dwa - Kino teatr Tomi oraz kino Helios mieszczące się w centrum rozrywkowo - handlowym Tkalnia.

Kino Tomi w związku z brakiem daty otwarcia kin w Polsce przygotowało alternatywę. Przyłączyło się do platformy online, gdzie można kupić bilet na seans i obejrzeć go za pośrednictwem internetu.

27 maja premier podał jednak datę otwarcia kin, teatrów czy parków rozrywki. Będziemy mogli wybrać się do nich od 6 czerwca. Czy pabianickie kina za tydzień zdecydują się wpuścić kinomanów do swoich sal? Na pewno zdecydowało się na to kino Tomi i od 6 czerwca będzie można zasiąść na kinowej sali. Ale opcja oglądania filmów online także pozostanie.

W kinach i teatrach nadal trzeba będzie mieć maseczkę ochronną zasłaniającą nos i usta oraz zachować dystans 2 metrów.