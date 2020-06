Pabianice Koronawirus. Procesje Bożego Ciała w czasach epidemii. Jak będą wyglądać?

11 czerwca to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Częścią święta są procesje prowadzone do czterech ołtarzy. Podczas procesji przenoszona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem, a na koniec udzielane jest uroczyste błogosławieństwo sakramentalne. W tym roku parafie organizują procesje dookoła kościołów. Wszystko po to, aby nie zgromadziło się więcej niż 150 osób. Wierni muszą zachować od siebie odstęp 2 metrów, a jeśli to niemożliwe - założyć maseczki.

Parafia Kolbego

W parafii św. Maksymiliana Kolbego 11 czerwca msze święte odprawione będą o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 12.30 i 18.

Główna msza rozpocznie się o godz. 9.30. O godz. 10.25 rozpocznie się procesja dookoła kościoła.

- Bardzo prosimy, aby na czas Mszy św. o 9.30 i procesji na parkować samochodów wokół kościoła,jedynie w miejscach wskazanych przez porządkowych. Prosimy o czynny udział w procesji: asystę parafialną, grupy parafialne ze swoimi sztandarami, prosimy również chętnych do niesienia sztandarów i chorągwi, dzieci sypiące kwiaty, dzieci w strojach komunijnych, młodzież, ministrantów, lektorów i wszystkich wiernych. Wszyscy zadbajmy w tym dniu o udział we mszy św., gdyż jest to podstawowym obowiązkiem katolika. Udział w procesji niech będzie świadectwem naszej wiary, uwielbieniem Chrystusa i dziękczynienie za dar Eucharystii. Zadbajmy, by przy ołtarzach były piękne kwiaty - czytamy na stronie parafii.