Pabianice Koronawirus. W najbliższych miesiącach imprezy weselne mogą się nie odbyć

Ograniczenia w USC

Pary, które chcą wziąć ślub cywilny w Pabianicach muszą dostosować się do nowych zasad.

Początkowo do 20 prezydent Pabianic ograniczył liczbę osób mogących uczestniczyć w ceremonii ślubnej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jednak w związku z epidemią koronawirusa w całym kraju wprowadzono ograniczenie liczby uczestników ceremonii, także ślubów kościelnych, do 5 osób.

Wesela - sale odwołują imprezy

Największy problem mają te pary, które planowały huczne wesela. Wygląda na to, że będą musiały o nich zapomnieć. Właściciele sal weselnych są załamani, ale nie mają wyjścia.

- Nawet, gdyby klienci nie odwołali wesel, to my byśmy odwołali. Na ten czas nie wolno nam pracować w wersji bankiet/restauracja. W marcu nie były przewidywane u nas wesela, ale te kwietniowe, majowe i zapewne czerwcowe też się nie odbędą. Nawet, jeśli jeszcze nikt ich nie odwołał lub nie przełożył. Co dalej, zobaczymy - mówi Barbara Błoch z Willi Impresja w Pabianicach.