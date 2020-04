Pabianice Koronawirus. W święta wielkanocne pójdziemy do kościoła, ale wirtualnie

Msze online organizuje Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach

W związku z epidemią koronawirusa w mszach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Wielki Piątek w internecie W kościele Kolbego w Pabianicach podczas świąt wielkanocnych będzie można uczestniczyć w nabożeństwach, ale za pośrednictwem internetu. Parafia organizuje transmisje online, które można śledzić na Facebooku parafii. 10 kwietnia w Wielki Piątek o godz. 18 wierni będą mogli obejrzeć transmisję Liturgii Męki Pańskiej. "Informujemy, że jest to transmisja dla osób, które chcą w łączności z parafią uczestniczyć w liturgii. Prosimy by nie przychodzić na liturgię do kościoła i udostępnić transmisję każdej chętnej osobie" - zachęca parafia. Wielka Sobota 11 kwietnia w Wielką Sobotę transmitowana będzie Wigilia Paschalna. Wirtualnie będzie można uczestniczyć w niej o godz. 20. Niedzielna msza 12 kwietnia w niedzielę transmitowana będzie Msza w Niedzielę Zmartwychwstania. Rozpocznie się o godz. 11.

Słowo proboszcza Proboszcz parafii napisał list do wiernych. Oto fragmenty: "Moi drodzy, przed nami Święta, najpiękniejsze, jedyne w swoim rodzaju Święta Paschalne – Zmartwychwstania Pańskiego, do których przygotowujemy się przez 40-to dniowy post, których tęsknie wyczekujemy, a gdy nadchodzą uczestniczymy w nich z wiarą i pobożnością. Jednakże w tym roku nie jest nam dane przeżywać radość zmartwychwstania we wspólnocie, razem, w naszej świątyni przy jednym stole eucharystycznym. Pozostaje nam jedność duchowa, przeżywania tych samych tajemnic naszego zbawienia dzięki mediom. Na modlitwie w domach rodzinnych w jedności z nami i całym Kościołem. Nie dane nam będzie spotkać się twarzą w twarz, uśmiechnąć i złożyć życzenia. Pozostaje nam łączność duchowa, świadomość, że w tych trudnych chwilach nie jesteśmy sami, łączy nas jeden Duch i jedna wiara. Zaplanujcie wspólne przeżywanie Triduum Paschalnego w Waszym domu i rodzinie".

"W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych, ale niech w każdej rodzinie przy śniadaniu wielkanocnym nie zabraknie modlitwy i błogosławieństwa pokarmów podobne ja na wieczerzy wigilijnej. Wigilia paschalna będzie późno, ale ufam, że spać nie pójdziecie i będziecie trwać w duchowej jedności z nami na modlitwie. Dobrze byłoby przygotować Pismo św. krzyż, świece (te w lichtarzu zapalicie podczas śpiewu Chwała na wysokości Bogu) a także świece chrzcielne (zapalicie je na śpiew Exultetu i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych). A kiedy usłyszycie śpiew Alleluja i Ewangelie o pustym grobie, niech zmartwychwstały Jezus napełni Was wiarą i radością. Niech komunia duchowa będzie też Waszym zmartwychwstaniem, bo nadszedł dzień zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem". "W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Rezurekcja w naszym kościele tradycyjnie o godz. 6.00. Nie będzie procesji, ale jak obudza Was nasze dzwony, to podejdźcie do okna bo na zakończenie uroczystości kapłan przed kościołem pobłogosławi Najświętszym Sakramentem naszą parafię".

"Nie traćmy nadziei, że Pan Bóg, który jest Panem czasu i historii, do którego należy ostatnie słowo, ma moc z tego doświadczenia wyprowadzić dobro. Skoro Jezus pokonał śmierć i wyszedł z grobu, to nie ma dla Niego sytuacji bez wyjścia. Ufam, że każdy z nas dostrzega już przedziwne dobro, jedność, współczucie, solidarność, poświęcenie, jakie zrodziły te dni i tygodnie. Chcielibyśmy tego więcej, ale nie traćmy Ducha. Jezus żyje. Jest z nami i po naszej stronie. Z Nim idźmy w przyszłość, ku zwycięstwu i zmartwychwstaniu. Niech dobry Bóg błogosławi każdy dom, każde mieszkanie, każdego i każdą z Was". Parafia NMP w Pabianicach Transmisje online odbędą się także w kościele Parafii NMP Różańcowej w Pabianicach.

Liturgia wielkopiątkowa będzie transmitowana na Facebooku od godz. 18.00. O transmisjach parafia informuje na bieżąco.

