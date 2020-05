Pabianice Koronawirus. W szpitalu w Pabianicach zamontowano nowe drzwi. Zdarzają się pacjenci z podejrzeniem koronawirusa

Bezpieczniej w szpitalu

W ramach wzmocnienia zabezpieczeń szpitala podczas epidemii koronawirusa, w tym personelu placówki, Urząd Miejski w Pabianicach jakiś czas temu ogłosił przetarg na zakup m.in. siedmiu kodów dostępu dla wejść zlokalizowanych w budynkach 1A (3 sztuki), po jednym w budynkach 1B, 1C, 1D oraz kuchni. Spośród siedmiu wejść, konieczna była również wymiana 6 par drzwi. Zamówienie obejmowało również montaż 12 kamer nad wejściami. Ma to zabezpieczyć szpital przed wchodzeniem niepożądanych osób, ale także przed niekontrolowanym opuszczaniem placówki np. przez pacjentów.

Są nowe drzwi

Właśnie zamontowanych zostało 6 par drzwi aluminiowych z systemem dostępu i monitoringiem. Szpital jest na etapie programowania kart oraz pastylek (małe piloty) dla pracowników.

- Stosowane tradycyjnie sposoby kontroli dostępu do pomieszczeń a nawet całych budynków opierają się o zainstalowane w drzwiach zamki i otwierające je klucze. Współczesnym rozwiązaniem zarządzania bezpieczeństwem pomieszczeń i budynków jest zastosowanie drzwi wyposażonych w system kontroli dostępu. Jego podstawowe zadanie polega na ograniczeniu dostępu nieuprawnionym użytkownikom do określonych stref, oraz zapewnienie dostępu do stref chronionych uprawnionym użytkownikom - mówi Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno - technicznych pabianickiego szpitala.