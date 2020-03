Pabianice Koronawirus. Wydłużony termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę dróg rowerowych

Przetarg na kilkanaście kilometrów dróg rowerowych

W lutym Urząd Miejski w Pabianicach ogłosił przetarg na budowę ponad 13 km dróg rowerowych. W marcu miał zostać rozstrzygnięty. Jednak termin nadsyłania ofert już kilka razy został wydłużony. Obecnie oferty można składać do 17 kwietnia.

Gdzie będą drogi rowerowe?

Drogi dla rowerzystów pojawią się w następujących lokalizacjach: ul. Łaska (cała), ul. Wiejska od ul. Miodowej do ul. Skrajnej, ul. Skośna, droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) od ul. Wiejskiej do ul. Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową, ul. Partyzancka od ul. Sikorskiego do Widzewskiej, ulice Bugaj i Kopernika od ul. „Grota” Roweckiego do ul. Skargi, ul. 20 Stycznia od ul. „Grota” Roweckiego do ul. Rydzyńskiej, ul. Wiejska od ul. Jana Pawła II do ul. Łaskiej, ul. Jana Pawła II od ul. Wiejskiej do ul. Świętokrzyskiej, ul. Targowa od ul. Jana Pawła II do ul. Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszki od ul. Wiejskiej do ul. Śniadeckiego.