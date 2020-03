Pabianice Koronawirus. Zamknięte targowiska, a na rynku w Pabianicach dziś tłumy

Absolutny zakaz!

W środę w całym kraju zostały zastosowane jeszcze bardziej restrykcyjne środki ostrożności w związku z epidemią koronawirusa. W pogrzebach może uczestniczyć do 5 osób, a po mieście można poruszać się w grupach do 2 osób, z wyjątkiem rodzin. Wychodzenie zalecane jest jedynie w pilnych przypadkach jak np. zakupy, spacer z psem czy do lekarza. Zaostrzone przepisy objęły również miejskie targowiska.

W niektórych miastach zakaz handlu na targowiskach obowiązuje już od dłuższego czasu. Tak jest m.in. w Łasku.