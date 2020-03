Pabianice Koronawirus. Zmiana zasad naboru do szkół i przedszkoli!

W Pabianicach znaleziono sposób na ciągłość naboru do miejskich szkół oraz przedszkoli.

- Pisemne oświadczenie woli przyjęcia do szkoły/przedszkola należy złożyć w formie elektronicznej w postaci skanu bądź zdjęcia dokumentu wysłanego na podany adres mailowy. Dopuszcza się wiadomość sms wysłaną z numeru telefonu wskazanego we wniosku - informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Jeśli ktoś już musi złożyć wniosek osobiście, może go wrzucić do oznakowanego pojemnika lub skrzynki na listy wystawionych na zewnątrz budynku urzędu w godzinach pracy placówki.

- Oryginał oświadczenia należy wysłać listownie lub dostarczyć osobiście po ustaniu zagrożenia epidemicznego - dodaje Aneta Klimek.

Przypomnijmy: w naborze do przedszkoli od 24 do 26 marca rodzice w pisemnym oświadczeniu powinni potwierdzić wybrane przedszkole. W naborze do szkół – do 19 marca.